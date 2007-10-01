Лікарі врятували 300-грамове немовля

Лікарям Університетської клініки Геттінгена вдалося врятувати новонароджену дівчинку вагою близько 300 грамів.

Лікарі не бачать загрози життю і здоров`ю дитини. Лікарям Університетської клініки Геттінгена вдалося врятувати новонароджену дівчинку, що з`явилася на світ на 15 тижнів раніше визначеного терміну. Вага дитини при народженні складала 10,5 унцій, або 297,15 грама.

Відразу після пологів новонароджену Кімберлі Мюллер розмістили у відділенні інтенсивної терапії, де вона провела понад п`ять з половиною місяців.

Дитина була підключена до апарату штучної вентиляції легенів і отримувала великі дози препаратів, що стимулювали розвиток імунної системи.

На третьому місяці життя у лікарів виникли побоювання, що дівчинка може втратити зір через ретинопатію - порушення кровопостачання сітківки очей. Проте, цього ускладнення вдалося уникнути завдяки своєчасно проведеній хірургічній операції.

Кілька днів тому Кимберлі була нарешті виписана з лікарні додому. Зараз дівчинка важить майже два з половиною кілограми. Її зріст збільшився до 43,2 сантиметрів.

Оскільки легені немовляти, як і раніше, залишаються недорозвиненими, вона все ще потребує додаткової подачі кисню. Крім того, дівчинку продовжують годувати через зонд. Проте, зараз лікарі не бачать загрози життю і здоров`ю дитини.

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