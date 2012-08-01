В Україні на закупівлю вакцин виділяють 75% від необхідного

В Україні на закупівлю вакцин з бюджету виділяється лише 75% від необхідних коштів.

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоровя, Законом України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» на виконання заходів «Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2007-2015 роки» Міністерству охорони здоров’я на централізовану закупівлю імунобіологічних препаратів для проведення імунопрофілактики населення передбачено видатки у сумі 302,1 млн гривень.

Обсяг фінансування, необхідний для задоволення 100% потреби у здійсненні імунопрофілактики, становить 414,4 млн гривень. За рахунок виділених коштів у середньому рівень забезпечення наближається до 75%, зазначають в МОЗ.

На 2012 рік в Україні повністю забезпечена 100% потреба регіонів у вакцині для профілактики туберкульозу (вакцина БЦЖ, виробництво Росія), вакцині для профілактики поліомієліту (вакцина поліомієлітна, пероральна ОПВ, виробництво Росія).

Вакцина для профілактики сказу у кількості 20 тис. доз розподілена та поставлена у всі регіони України.

На сьогодні наявні у регіонах вакцини дозволяють здійснювати вакцинацію дітям першого року життя.

Починаючи з липня, здійснюється активна поставка вакцин за основними закупівлями 2012 року. Найближчим часом буде здійснена поставка вакцини для профілактики кашлюку, дифтерії, правця.

У серпні очікується поставка вакцини для профілактики дифтерії, правця, кашлюку. А також вакцини, які використовують для проведення щеплень дітям першого року життя, а сааме: вакцина для профілактики кору, паротиту, краснухи у кількості 251 400 доз, вакцина для профілактики кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту та гемофільної інфекції у кількості 158 712 доз.

Усі вакцини закупівлі 2012 року, згідно із визначеним графіком поставок, планово надходитимуть до лікувально-профілактичних закладів, запевняють в МОЗ.

При цьому зазначають, що кожна серія вакцини перед подальшим постачанням у лікувально-профілактичні заклади проходить відповідний лабораторний контроль якості, строк проходження варіюється залежно від виду вакцини від 14 до 85 днів.