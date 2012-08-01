Чи переглянуть результати тендерів на ліки для хворих СНІДом

Громадські організації вимагають від Міністерства охорони здоров`я України переглянути результати тендерів на закупівлю препаратів для лікування хворих на ВІЛ/СНІД.

Про це йдеться у переданому УНІАН відкритому зверненні громадських організацій до віце-прем`єр-міністра - міністра охорони здоров`я Раїси Богатирьової.

У документі стверджується, що ліки для хворих на ВІЛ/СНІД придбані за завищеними цінами. Таким чином «Мінохоронздоров`я хоче обкрасти смертельно хворих українців на 37 млн грн», - заявили громадські активісти.

Вони вважають, що «при порівнянні закупівельних цін, за якими були придбані препарати громадськими організаціями і Мінохоронздоров`я, виявилось, що міністерство має намір придбати препарати значно дорожче, заробивши додатково 37 млн грн».

У документі підкреслюється, що по деяких позиціях ціни завищені утричі.

Так, наприклад, препарат Ефавиренз 600 міліграмів № 30 ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» придбала за ціною 1,3 грн за упаковку, тоді як Мінохоронздоров`я придбало його майже за 4 грн. Тільки на цьому препараті може бути перевитрата близько 19 млн грн з державного бюджету.

На думку керівників громадських організацій, «за ці кошти 20 000 ВІЛ-інфікованих українців могли б додатково одержати лікування, це половина від тієї кількості людей, які сьогодні мають одержувати антиретровірусну терапію».

Активісти стверджують, що угода між постачальниками і Мінохоронздоров`я має бути підписана 9-11 серпня, при тому, що ліки мали бути поставлені до лікарень ще 1 серпня, як обіцяли представники Мінохоронздоров`я у квітні, коли громадські організації були обурені процесом затягування з проведенням тендерів.

Оскільки фінальні угоди між Мінохоронздоров`я і постачальниками ще не були підписані, наголошується у документі, громадські організації закликають Р.Богатирьову переглянути ціни на тендери і придбати препарати за середньоринковими цінами.

Лист підписали керівники БФ «Дорадча рада співтовариств з питань доступу до лікування в Україні», ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» і програми «Суспільне здоров`я» МФ «Відродження».