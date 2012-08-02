Африканська чума свиней. Чи є загроза для України?
10:45, 02 серпня 2012Країна
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Горжеєв проведе прес-конференцію
Сьогодні о 12:00 відбудеться прес-конференція голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби Володимира Горжеєва на тему: «Африканська чума свиней. Чи є загроза для України?», в рамках якої він прокоментує інформацію про виявлення африканської чуми свиней у Запоріжжі.
Прес-конференція відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 10-Б, 3-й поверх, оф. 8. Акредитація за тел.: (044)278-80-80, (097) 841-30-05.
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