Сьогодні о 12:00 відбудеться прес-конференція голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби Володимира Горжеєва на тему: «Африканська чума свиней. Чи є загроза для України?», в рамках якої він прокоментує інформацію про виявлення африканської чуми свиней у Запоріжжі.

Прес-конференція відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 10-Б, 3-й поверх, оф. 8. Акредитація за тел.: (044)278-80-80, (097) 841-30-05.