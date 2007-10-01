Українські діти-інваліди поїдуть на протезування до США

Сьогодні дев’ять українських дітей-інвалідів відбули на протезування до США. Поїздка організована Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000» за підтримки американського конгресмена Лінкольна ДІАЗ-БАЛЛАРТА та Кубинської громади США.

Як повідомили УНІАН у фонді «Україна 3000», до Орландо на протезування, яке проводитиме компанія «Хангер Ортопедік Груп», організовано поїздку двох груп дітей.

До першої групи увійшли дев’ять дітей-інвалідів з Дніпропетровської, Чернівецької, Чернігівської, Київської, Житомирської, Рівненської, Одеської, Кіровоградської, Хмельницької областей, які потребують протезування верхніх кінцівок. Серед них – Наталя НІКОЛЕНКО, яка у березні цього року стала лауреатом премії «Гордість країни» у номінації «Сила духу». Дітей супроводжують п’ятеро дорослих, серед яких – лікарі, вихователі, батьки.

Виступаючи на церемонії проводів дітей в аеропорту “Бориспіль”, голова Наглядової ради фонду Катерина ЮЩЕНКО розповіла, що підготовка до поїздки тривала протягом двох років, після того, як до фонду «Україна 3000» звернулася Кубинська громада США з пропозицією про допомогу українським дітям.

Діти пробудуть у США до 15 жовтня. За цей термін спеціалісти «Хангер Ортопедік Груп» та фірми-партнера, яка має представництво в Україні, виготовлять їм сучасні протези. Третього жовтня в Орландо відбудеться проведення необхідних замірів для виготовлення протезів, після чого діти вирушать у Майамі, де житимуть у сім’ях Кубинської громади штату Флорида. 10 жовтня вони повернуться до Орландо, де відбудеться протезування і необхідні фізіотерапевтичні заходи. Протезування проводиться безкоштовно за рахунок «Хангер Ортопедік Груп» та фірми-партнера.

К.ЮЩЕНКО повідомила, що незабаром до США вирушить друга група дітей, які потребують протезування нижніх кінцівок.

Фонд «Україна 3000» також планує налагодити партнерство між Дніпропетровською обласною дитячою клінічною лікарнею, яка є учасником програми «Від лікарні до лікарні», та Університетською клінікою Майамі.