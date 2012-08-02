Слід локалізувати і ліквідувати спалах чуми свиней

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України (Держветфітослужба) сподівається на локалізацію і оперативну ліквідацію спалаху африканської чуми свиней (АЧС) у вогнищі захворювання - в селі Камишеватка Запорізької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві голова Держветфітослужби Володимир Горжеєв.

«Я особисто очікую, що нам все ж таки вдасться локалізувати хворобу саме в цьому населеному пункті, щоб вона далі не пішла», - сказав В.Горжеєв.

Він зазначив, що сіло Камишеватка знаходиться у степовій зоні, і там немає диких кабанів, які є переносниками захворювання.

«Ми сподіваємося, що далі хвороба не розповсюдиться на сусідні села, і сподіваємося, що нам вдасться локалізувати цю хворобу», - додав він.

В.Горжеєв повідомив, що на даний час визначено дві зони: до 10 км і до 150 км навколо вогнища захворювання, і в цих зонах проводиться клінічний нагляд за поголів`ям свиней, зокрема що є у населення, і на сьогодні ніяких відхилень у їх стані не зафіксовано.

Крім того, в 10-километровій зоні заборонена торгівля живими свинями і свининою. Також у вогнищі захворювання заборонено переміщення будь-якої продукції, зокрема рослинного виробництва. У межах Запорізької області будь-яке переміщення перебуває під контролем головного державного ветеринарного інспектора області. «За межі Запорізької області не буде переміщено жодну тварину або сировину тваринного походження без дозволу Держветфітослужби. Такий наказ я підписав», - сказав В.Горжеєв.

Він звернувся до населення з проханням повідомляти ветеринарну службу про щонайменші підозри на захворювання свиней, а також закликав не використовувати харчові відходи у годуванні худоби.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі зареєстровано захворювання свиней на африканську чуму (АЧС). Вірогідним джерелом інфекції могло бути завезення відпочивальниками з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

У вогнищі виникнення хвороби здійснюються оперативні ветеринарно-санітарні заходи.

Жителям Запорізької області, у господарствах яких поголів`я свиней було знищене в зв`язку виявленням у регіоні африканської чуми, почнуть виплачувати компенсації за убиту худобу з 2 серпня.

Україна заборонила експорт свиней і продукції з них із Запорізької області.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагиозное вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тваринних і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів`я свиней, які захворіли, гине.