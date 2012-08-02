МОЗ пропонує зменшити ціни на ліки від ВІЛ/СНІДу

Міністерство охорони здоров’я України має низку пропозицій до фармацевтичних компаній щодо зменшення цін на ліки для хворих на ВІЛ/СНІД.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

За повідомленням, у зв’язку з активізацією обговорення теми тендерних закупівель за програмою «ВІЛ/СНІД», Міністерство охорони здоров’я вважає за необхідне підкреслити, що у світі існує різний рівень цін на ліки антиретровірусної терапії: для громадських організацій та спеціалізованих міжнародних фондів він один, для державного ринку – інший.

Саме на останній змушено орієнтуватися Міністерство охорони здоров’я, яке на конкурсній основі за бюджетні кошти закуповує препарати антиретровірусної терапії. Формування цін, за якими фармацевтичні компанії, що беруть участь у відкритих торгах, пропонують свої препарати, знаходиться поза впливом міністерства. Тендерний комітет, визначаючи переможця конкурсу, обирає з поміж його учасників того, хто запропонував нижчу ціну.

Як повідомляє МОЗ, що стосується ціноутворення на ліки, які закуповують громадські організації за кошти Глобального фонду та інших донорських міжнародних установ, то воно обумовлено дещо іншими чинниками. І перш за все – спеціальною ціновою політикою материнських компаній-постачальників стосовно міжнародних фондів. «При цьому ціни, за якими виробники пропонують некомерційним організаціям ліки, є, так би мовити, благодійними, декларативними, і вони однакові для громадських організацій, що представляють інтереси ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, в усіх країнах. Ще такі ціни називають нульовими. В них не закладено витрати на реєстрацію препарату в конкретній країні та її постійну підтримку, вартість розфасовки в національну упаковку, проходження контролю якості препаратів в окремих країнах та інші витрати на забезпечення логістики, норму рентабельності виробництва і таке інше», - зазначають у МОЗ.

У міністерстві запевняють, що у ціновій пропозиції для міжнародних благодійних та національних громадських організацій, яким фармкомпанії продають ліки, ці складові затрат не враховуються. Але перекладаються на ціну інших продажів. І, в першу чергу – на ціну, за якою ліки пропонуються фармкомпаніями під час проведення державних закупівель. Для України, за оцінками фахівців, вказані вище витрати становлять 30-40% від вартості препарату.

При цьому у МОЗ наголосили, що готові до конструктивного діалогу з усіма, хто переймається долею ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, і пропонують провести переговори з представниками провідних фармацевтичних компаній, які постачають препарати для антиретровірусної терапії.

“Міністерство має намір запропонувати виробникам та їхнім представникам в Україні знівелювати різницю між ціною, за якою препарати закуплені в результаті тендерних торгів, та їхньою вартістю для громадських організацій, шляхом додаткових поставок ліків державі. У профільному відомстві розуміють, що навіть за очікуваними результатами переговорів загальна вартість закуплених державою ліків не буде дорівнювати ціні, за якою виробники продають свої препарати благодійним організаціям. Адже ця ціна, інколи навіть менше собівартості виробництва, є проявом соціальної політики фармкампаній”, – заявляють у МОЗ.

У МОЗ впевнені в успішності ініційованих ним переговорів, тому що пропонуватимуть виробникам нові механізми організації закупівель медичних препаратів шляхом впровадження механізму рамкових угод, порядок виконання яких нещодавно було визначено постановою Кабінету міністрів України. Він дасть можливість укладати угоди з постачання лікарських засобів на три-чотири роки, що забезпечить стабільність і прогнозованість поставок, сприятиме підвищенню якості препаратів та зниженню цін.

“Крім того, зниженню цін на препарати антиретровірусної терапії може сприяти впровадження механізму паралельного імпорту ліків, який дозволить використання на території України лікарських засобів в універсальній (міжнародній) упаковці. Ще один крок – примусове ліцензування препаратів компаніями, що зловживають правами ексклюзивності та свого монопольного становища на українському ринку. Це дасть змогу вітчизняним виробникам налагодити власне виробництво антиретровірусних препаратів”, – вважають у міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, вчора громадські організації звернулися до Міністерства охорони здоров`я України з вимогами переглянути результати тендерів на закупівлю препаратів для лікування хворих на ВІЛ/СНІД.

У відкритому зверненні до віце-прем`єр-міністра - міністра охорони здоров`я Раїси Богатирьової керівники громадських організацій стверджували, що МОЗ придбало ліки для хворих на ВІЛ/СНІД за завищеними цінами.