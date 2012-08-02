Спеціальна комісія перевірить якість шкільних автобусів

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник підписав наказ «Про утворення комісії з проведення вибіркової перевірки готових до постачання у 2012 році за кошти державного бюджету шкільних автобусів».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міносвіти, зазначивши, що це зроблено з метою забезпечення вимог до якості шкільних автобусів.

Зокрема, наказом передбачено проведення вибіркової перевірки на відповідність готових до постачання шкільних автобусів вимогам законодавства.

До Комісії увійшли представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства інфраструктури, Міністерства внутрішніх справ, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів, Державної служби з питань регуляторної політики, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, керівники навчальних закладів.