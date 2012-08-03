Сьогодні в Україні дощі з грозами

Сьогодні, 3 серпня, на території України збережеться спекотна погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, в Криму очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів, лише на Одещині, а вдень і в північних та західних областях окремі короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 17-22°, у західних областях 13-18°; вдень 29-34°, у південних, східних та Дніпропетровській областях місцями 35-37°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 20-25°.

У Києві та Київській області без опадів, лише вдень в окремих районах короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 30-34°; у Києві вночі 20-22°, вдень 30-32°.

Сьогодні, 2 серпня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-26°, в Дніпрі біля Києва - 25°.