Україна забере літаком з Росії постраждалих українців

Сьогодні о 12.00 з міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) до Пскова (Росія) вилетів літак МНС Ан-26 для перевезення 8 українських громадян, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортної події на території Опочецького району Псковської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

На борту літака знаходиться медичний персонал та рятувальники МНС України.

Сьогодні літак з постраждалими має повернутися до аеропорту міста Ужгород. Всі громадяни будуть доправлені до медичних закладів обласного центру.

Як повідомляв УНІАН, раніше речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров інформував, що літак МНС забере сімох громадян України з лікарні у Пскові.

За словами речника, ці постраждалі перебувають у стабільному стані і їх можна перевозити в Україну. Ще один громадянин України перебуває у тяжкому стані і залишиться лікуватися у Росії, сказав він.

Довідка УНІАН, 1 серпня приблизно о 20-й год. в Опочецькому районі Псковської області мікроавтобус «Мерседес Спринтер» зіткнувся з автомобілем «Міцубісі». У мікроавтобусі їхали 9 осіб.

В результаті ДПТ водій мікроавтобуса – громадянин Росії, загинув. 8 українців постраждали та були госпіталізовані до лікарні. Пасажири автобуса прямували до м. Санкт-Петербург.