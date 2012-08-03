Змінено процедуру видачі ліцензії на роздрібну торгівлю ліками
Кабмін вніс зміни
Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії на право здійснення господарської діяльності із роздрібної торгівлі лікарськими засобами.
Як повідомляє прес-служба Державної служби лікарських засобів (Держлікслужба), постанова уряду №699 від 1 серпня 2012 року скасовує необхідність оформлення паспорта аптечної установи суб`єктом господарської діяльності для отримання ліцензії на право здійснення господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, як цього вимагала постанова уряду №906 від 4 жовтня 2010 року.
Водночас, тепер заявник за встановленою формою повинен подавати до Держлікслужби відомості про матеріально-технічну базу й кваліфікацію персоналу, причому документ складатиметься самим заявником.
У свою чергу Держлікслужба протягом десяти робочих днів повинна організувати перевірку вказаних відомостей і ухвалити відповідне рішення.