Завтра в Україні пройдуть дощі

У суботу, 4 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність в Україні.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у північних областях, а вдень і в західних областях та Криму пройдуть окремі грозові дощі, подекуди шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.

Вітер протягом доби переважатиме північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, на півдні до 26°, у західних областях 13-18°; вдень 29-34°, у південних, східних та Дніпропетровській області місцями 35-37°; у Карпатах вночі 10-15°, вдень 20-25°.

У Києві та області пройдуть окремі грозові дощі, вдень подекуди шквали 15-20 м/с.

Температура по Київщині вночі 17-22°, вдень 30-34°. У м. Києві температура вночі 20-22°, вдень 31-33°.

3 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-26°, в Дніпрі біля Києва 26°.