На Кубань доставлено гуманітарну допомогу з України

До постраждалого від повені російського міста Кримськ доставлено гуманітарну допомогу з України.

Як повідомляє прес-служба МНС України, на виконання Указу Президента України від 20 липня №454 «Про надання гуманітарної допомоги Російській Федерації» Міністерство надзвичайних ситуацій України забезпечило доставку продовольчих товарів до Росії для надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок повені у Краснодарському краї.

3 серпня до міста Кримськ доставлено м`ясні консерви, цукор, воду у бутлях. Для перевезення товарів Міністерство залучило 18 вантажних та 2 легкових автомобілі.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 7 липня у трьох містах (Геленджик, Кримськ, Новоросійськ) і низці селищ Краснодарського краю внаслідок повені було затоплено 7,2 тисячі житлових будинків. Були порушені системи енерго-, газо- і водопостачання, автомобільний і залізничний рух.

За інформацією МНС РФ, загинуло більш як 170 осіб. За даними Слідчого комітету – 162. Тисячі людей постраждали.