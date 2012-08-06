МОЗ закликало знизити ціни на ліки від ВІЛ/СНІДу

Міністерство охорони здоров’я закликало фармацевтичні компанії знизити ціни на ліки для хворих на ВІЛ/СНІД в Україні та долучитися до соціальних програм.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, про це йшлося на круглому столі за участю керівництва МОЗ, громадських організацій та представників фармкомпаній.

Зокрема, міністерство запропонувало виробникам АРВ-препаратів та їхнім представникам в Україні у майбутньому знівелювати різницю між цінами, за якими препарати пропонуються для участі в державних закупівлях, та їхньою вартістю для неприбуткових громадських організацій.

Що ж до цьогорічного забезпечення, то МОЗ закликало виробників долучитися до соціальної програми з ВІЛ/СНІД, в рамках якої буде здійснено додаткові поставки АРВ-препаратів на засадах благодійництва.

«Сьогодні зацікавленість і держави, і громадських організацій є однією – ми повинні прийти до єдиної цінової політики, що стосується антиретровірусних препаратів для лікування хворих на СНІД», - зазначила під час зустрічі перший заступник міністра охорони здоров’я Раїса Моісеєнко.

Вона наголосила на тому, що цього року ціни закупівель МОЗ АРВ-препаратів не перевищують цін минулого року.

«У 2012 році на закупівлю АРВ препаратів (24 найменування) передбачено 234,07 млн грн. За результатами проведених процедур конкурсних закупівель акцептовано пропозиції учасників торгів на загальну суму 205,4 млн грн. Вже сьогодні економія бюджетних коштів становить 10,5 млн грн, і це при тому, що за орієнтовну вартість закупівлі взято ціни минулого року. Зекономлені кошти будуть направлені на додаткову закупівлю препаратів, вкрай необхідних для життя хворих», - зазначила перший заступник міністра.

Водночас у 2011 році на закупівлю антиретровірусних препаратів було передбачено та виділено 144 млн грн, що становить 27% від річної потреби. За підсумками закупівель 2011 року загалом було досягнуто економії бюджетних коштів у обсязі 23,5 млн грн, що дало змогу додатково охопити лікуванням нових пацієнтів.

У свою чергу представники фармкомпаній висловили готовність до подальшої співпраці з МОЗ та громадськими організаціями. Зокрема, вони пообіцяли до 8 серпня надіслати в МОЗ офіційні пропозиції щодо частки їхньої участі у соціальній програмі для благодійного забезпечення препаратами хворих на ВІЛ/СНІД цього року.

«Сподіваюсь, ми отримаємо відповіді за тиждень, до моменту укладення угод із компаніями-дистриб’юторами, та зможемо сформувати чіткий список фармацевтичних фірм, готових до злагодженої продуктивної співпраці», - підсумувала Р.Моісеєнко.

Вона також наголосила на тому, що усю потребу для антритетровірусної терапії на цей рік забезпечено. «Препарати є, залишається лише посилити прихильність хворих на ВІЛ/СНІД до лікування, щоб вони прийшли до Центрів СНІДу, зареєструвалися, аби отримати допомогу. Формування цієї прихильності – це завдання не лише держави, а й пацієнтських громадських організацій, ЗМІ, суспільства в цілому», - відзначила перший заступник глави МОЗ.