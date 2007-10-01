Школярам Криму замість занять влаштували День здоров`я

Для учнів більшості шкіл столиці Криму - Сімферополя, де на виборах до парламенту країни розташовувалися виборчі дільниці, сьогодні замість занять організували День здоров`я.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник управління освіти Сімферопольської міської ради Ірина ШИХОРЄВА.

За її даними, виборчі дільниці були відкриті в 46-ти з 52-х шкіл Сімферополя. Сьогодні, 1 жовтня, навчалися тільки школярі чотирьох шкіл міста, де виборчих дільниць не було, а також учні 8 шкіл, де виборчі дільниці розташовувалися автономно від школи. У решті сімферопольських шкіл занять не було, для учнів було проведено День здоров`я.

За словами І.ШИХОРЄВОЇ, «щоб діти не тинялися по місту» (адже в більшості з них батьки весь день на роботі), для них було організовано навчальні екскурсії, походи в театри, спортивні змагання та інші заходи.

Як зазначила І.ШИХОРЄВА, рішення про проведення Дня здоров`я було ухвалено Міносвіти, оскільки враховувався досвід минулих років – коли в деяких школах наступного дня після виборів продовжували активно працювати члени виборчих комісій, тому зривався навчальний процес. «Щоб такого зриву не було цього року, й було проведено День здоров`я», - зазначила начальник управління освіти Сімферопольської міськради.