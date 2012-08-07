У дитячій суміші з Білорусі виявили цвіль

Україна припинила ввезення продуктів з білоруського і бразильського підприємств.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

За результатами досліджень, проведених Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи, у мороженій свинині виробництва SADIA SA SIF 1 (Бразилія) виявлено невідповідність за мікробіологічними показниками (Listeria monocytogenes). Розпорядженням Головного державного інспектора ветеринарної медицини України ввезення на територію України всіх продуктів тваринного походження виробництва SADIA SA SIF 1 тимчасово припинено.

Співробітники інституту також виявили в сухій молочній суміші для дитячого харчування "Беллакт Біфідо 2" виробництва підприємства Волковиське ВАТ "Беллакт" (Білорусь) невідповідність за мікробіологічними показниками (цвіль). Розпорядженням головного держінспектора ветмедицини ввезення на територію України всіх продуктів тваринного походження виробництва Волковиське ВАТ "Беллакт" також тимчасово припинено.