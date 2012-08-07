Чи потрібно їсти у спеку

Кримське управління МНС попереджає жителів півострова і туристів про те, що спека утримається в регіоні кілька тижнів, і рекомендує пити більше води, перейти на "легку" їжу, відмовитися від фастфуду і бути пильними за кермом автомобілів.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі відомства, очікується, що температура повітря, у середньому, буде на шість градусів вище за кліматичну норму.

"Спека, за прогнозами, утримається пару тижнів. При цьому опадів не передбачається", - попереджають рятувальники. МНС нагадує, що під час спеки підвищується вірогідність дорожніх аварій і нещасних випадків на воді. Рятувальники рекомендують скоротити час перебування під пекучим сонцем, не стрибати з розгону в прохолодну воду (різкий перепад температур може викликати спазм судин), не закривати в автомобілі дітей і тварин (наслідки можуть бути трагічними), не залишати в салоні машин запальнички (вони можуть вибухнути).

"Пийте більше води без газу, столової мінералки. Якщо немає протипоказань, норма - 2-2,5 літра на день. Полегшіть свій раціон. Більше свіжої зелени, овочів, фруктів, нежирного м`яса і риби. Відмовтеся від вуличного фастфуду, салатів з майонезом, десертів з кремом, від будь-яких продуктів, що швидко псуються ", - мовиться в прес-релізі.

Крім того, Республіканський комітет Криму з транспорту і зв`язку рекомендує водіям обмежити поїздки на дальні відстані 7-8 серпня через надзвичайно спекотну погоду в регіоні. Як повідомила прес-служба комітету, максимальна температура повітря становитиме у найближчі дні в Криму +40 градусів, місцями - до +42. "Високі температурні показники можуть негативно вплинути на фізичний стан водіїв, знизити увагу під час управління автомобілем, це може привести до дорожньо-транспортних пригод", - підкреслюють у профільному комітеті. Крім того, Рескомітет звертається до автоперевізників з проханням змінити графіки свого руху з переорієнтацією роботи на нічний час. "Через спекотну погоду на асфальтобетонному покритті швидко утворюється колійність, напливи, обвали й інші деформації, що теж негативно впливає на безпеку руху", - йдеться у повідомленні.