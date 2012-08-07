На Чернігівщині цього року планують закрити 10 шкіл

На Чернігівщині цього року оптимізують 10 малокомплектних шкіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління освіти і науки Чернігівської ОДА Анатолій Заліський на колегії облдержадміністрації.

За його словами, потужність шкіл, що зазнають реорганізацій, становить 1800 учнів, проте минулого навчального року їх відвідували лише 132 школярів.

"Тільки одна із сільських громад погодилася із запропонованими змінами", - зазначив А.Заліський.

Водночас в управлінні підкреслили, що під оптимізацією не обов`язково розуміти закриття навчальних закладів. Проте остаточні дані щодо скорочення шкіл на Чернігівщині не назвали, мотивуючи тим, що оперативна інформація по районах буде підготовлена до 25 серпня.

Разом з тим у регіоні відкривають нові дитячі садки. Як повідомили в Управлінні у справах преси та інформації Чернігівської ОДА, з початку 2012 року на виконання програми розвитку дошкілля у Чернігівський області вже створено три навчально-виховні комплекси в Ічнянському, Ніжинському, Новгород-Сіверському районах та відкрито два дошкільні навчальні заклади у Бобровицькому і Козелецькому районах. До кінця року планується відкрити ще 14 дошкільних навчальних закладів.

Всього у Чернігівській області працюють майже 400 дошкільних навчальних закладів, а також функціонують понад 640 загальноосвітніх навчальних закладів. Майже 80% шкіл розташовані у сільській місцевості.