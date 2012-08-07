Україна готує запит на другу фазу гранту по туберкульозу

Україна готує запит на другу фазу гранту Глобального фонду за компонентом "туберкульоз".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я, на засіданні за участю віце-прем`єр-міністра України - Міністра охорони здоров`я України Раїси Богатирьової, першого заступника Міністра Раїси Моісеєнко, заступника Міністра Олександра Толстанова, голови Держслужби України соцзахворювань Тетяни Александріної та представників партнерських організацій було визначено терміни та відповідальних за підготовку запиту на другу фазу гранту 9-го раунду Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією за компонентом "туберкульоз".

"Під час підготовки запиту на другу фазу фінансування структуру заявки буде збережено. Тобто, одним із найголовніших пріоритетів у реалізації гранту залишиться виявлення та лікування мультирезистетнтного туберкульозу, - заявила голова Держслужби України соцзахворювань Т.Александріна. - Зважаючи на те, що 3 серпня поточного року рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу новим основним реципієнтом грантових коштів обрано ПРООН (Програма розвитку ООН) в Україні, важливим фактором успішності стане співпраця та партнерське взаєморозуміння попереднього (Благодійний фонд Ріната Ахметова "Розвиток України") та новообраного реципієнтів".

Під час засідання учасники заслухали звіт представників Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", а також вислухали думки керівництва ПРООН в Україні щодо подальших кроків у питанні реалізації грантових програм, які дадуть змогу взяти під контроль епідемію туберкульозу.

У МОЗ також зазначили, що відповідальними за написання запиту від державного сектору призначено Держслужбу України соцзахворювань, від міжнародних організацій - Бюро ВООЗ в Україні. Також до співпраці будуть залучені Державна пенітенціарна служба України та Благодійний фонд Ріната Ахметова "Розвиток України".