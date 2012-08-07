Які ліки небезпечно вживати у спеку

Медики нагадують основні правила, що вбережуть від негативного впливу спекотної погоди.

Як наголосили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, насамперед, слід часто пити, не чекаючи виникнення відчуття спраги, уникати вживання алкоголю.

Необхідно збільшити пиття протягом усього періоду спекотної погоди. Люди похилого віку повинні часто вживати воду, не очікуючи на відчуття спраги. Також необхідно спостерігати за водним статусом людей, які не можуть обслуговувати себе самостійно (лежачі хворі, діти, пацієнти зі зниженою когнітивною функцією), підкреслюють медики.

Медики радять носити легкий одяг, зменшити або й відмовитися від фізичного навантаження, не перебувати на вулиці у найспекотніші години дня. Метаболічна теплопродукція залежить від рівнів фізичної активності, акліматизації, віку та будови тіла, пояснюють лікарі. Люди повинні бути обізнані про підвищення ризику при фізичній активності під час спекотної погоди та симптоми теплового удару.

Також лікарі радять перебувати у прохолодному та кондиційованому приміщенні, часто приймати душ, спостерігати за чутливими до спеки людьми, а також у жодному разі не залишати дітей у закритих автомобілях.

Пацієнти, які приймають препарати, що знижують втрату тепла, повинні бути проінструктовані лікарем про самообстеження (регулярне зважування для моніторування статусу гідратації організму).

Щодо вживання лікарських препаратів у спеку лікарі підкреслюють, що ліками високого ризику є діуретики, антихолінергічні засоби, нейролептики.

Зокрема, небезпечний стан дегідратації, спричиненої прийомом діуретиків та інгібіторів АПФ, може знижувати вісцеральний кровоток у печінці та нирках, зменшуючи виведення лікарських речовин та токсинів. Помірна та тяжка дегідратація асоціюється з ризиком розвитку гіповолемії та ортостатичної гіпотензії, що викликає коливання частоти серцевих скорочень.

Медики наголошують, що антиангінальні препарати та бетаблокатори знижують ЧСС та скоротливість серця, препарати-антагоністи затримки рідини (морфін), послаблюючі засоби (лактулоза) або ті, що викликають блювоту та діарею (колхіцин), можуть призводити до електролітного дисбалансу, змінюючи баланс рідини в організмі.

Також у групі ризику - антипсихотичні препарати (антихолінергічні препарати та трициклічні антидепресанти) асоціюються зі зменшенням продукції поту завдяки зменшенню автономного впливу парасимпатичної нервової системи в пацієнтів із ризиком індукованих ліками порушень рухової функції. Таким пацієнтам часто призначають антипаркінсонічні препарати для зменшення побічних ефектів, що можуть синергічно взаємодіяти з антипсихотичними препаратами.

Антагоністи допаміну (підвищують задану активність гіпоталамуса), нейролептики та агоністи серотоніну впливають на терморегуляці.

Симпатоміметики та антигістамінні препарати, особливо Н1 антагоністи, викликають вазоконстрикцію. Зниження периферичного кровотоку призводить до змін активності потових залоз, пояснюють медики.

Також симпатоміметики та тироксин підвищують метаболічну теплопродукцію.

Треба бути обережними, приймаючи седативні, знеболюючі препарати та препарати, що застосовуються для лікування залежності від різноманітних речовин, вони зменшують настороженість до спеки та сприйняття спекотної погоди.

Слід знати, що нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ), інгібітори АПФ, АРА, сульфаніламіди та індинивір пригнічують ниркову функцію. А НПЗЗ, аспірин та парацетамол не рекомендовані для лікування теплового удару.