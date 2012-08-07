У третини українців - артеріальна гіпертензія

32% дорослого населення в Україні мають артеріальну гіпертензію.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив головний кардіолог МОЗ Юрій Сіренко.

За його словами, щороку в Україні артеріальну гіпертензію виявляють в 1 млн людей. (УНІАН: Артеріальна гіпертензія, гіпертонія - синдром підвищення артеріального тиску).

«У нашій країні зареєстровано понад 12 млн осіб, хворих на артеріальну гіпертензію, що становить 32% дорослого населення. Аналіз загальної смертності населення нашої країни свідчить, що 66,3% випадків смертей стаються через хвороби системи кровообігу. Наслідки гіпертонічної хвороби забирають більше людських життів, ніж рак, СНІД і туберкульоз разом узяті», - наголосив головний кардіолог.

Він підкреслив, що високий артеріальний тиск значно підвищує ризик захворіти на ішемічну хворобу серця, мозковий інсульт, а також на серцеву та ниркову недостатність, призводить до ураження судин, очей.

«У людей з високим тиском у 3-4 рази частіше розвивається ішемічна хвороба серця і в 7 разів - порушення мозкового кровообігу», - наголосив Ю.Сіренко.

Коментуючи впровадження в Україні пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для хворих на гіпертонію, головний кардіолог зазначив, що зниження цін на ліки на 15% знизить смертність від ускладнень гіпертонічної хвороби (зокрема, інсультів) на 45-50%.