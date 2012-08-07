Чи знизилися ціни на ліки від гіпертонії?

З 1 серпня цього року роздрібна ціна на лікарські засоби для хворих на гіпертонію не має перевищувати 37,5% від граничної оптово-роздрібної ціни.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, на цьому наголосила перший заступник голови Державної служби України з лікарських засобів Інна Демченко сьогодні на прес-конференції у Києві.

Вона нагадала, що 25 квітня 2012 року Кабінет міністрів прийняв постанову № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою». Даною постановою в Україні впроваджено державне регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

«Згідно з цим проектом, саме держава регулюватиме ціну виробника. Тобто ціна на ліки встановлюватиметься за єдиними правилами - вона має становити не вище граничної оптово-відпускної ціни плюс 10% - націнка дистриб’ютора і 25% - націнка аптечної мережі. Тобто сумарна націнка становитиме 37,5%», - зазначила І.Демченко.

На прес-конференції зазначалося, що відтепер держава регулює ціни на 7 молекул: еналаприл, лізиноприл, бісопролол, метопролол, небіволол, амлодипін та ніфедипін. На сьогодні асортимент антигіпертензіальних лікарських засобів становить в аптеках від 100 до 180 найменувань. Загалом до Пілотного проекту за торговельними назвами включено 243 препарати.

За словами І.Демченко, наступним етапом впровадження пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою «ми вбачаємо впровадження реімбурсації лікарських засобів, тобто часткового відшкодування їхньої вартості».

«Часткову компенсацію вартості ліків хворим на гіпертонічну хворобу планується розпочати восени, після прийняття урядом відповідного рішення щодо фінансової складової цього процесу», - сказала І.Демченко.

У свою чергу головний кардіолог МОЗ Юрій Сіренко наголосив, що доступність ціни на ліки стане запорукою системного лікування хворих на гіпертонію, «а головне – підвищить прихильність більшості до лікування та профілактики цієї хвороби».

На його думку, пацієнт буде зацікавлений відвідати лікаря. «Це дасть йому можливість не лише отримати рецепт на препарат, а й дізнатися правильну індивідуальну схему лікування. Адже сьогодні артеріальна гіпертензія та її ускладнення - одна з найчастіших причин інвалідності й смерті», - наголосив Ю.Сіренко.

На прес-конференції також повідомили, що Держлікслужба України розробила рекомендації для фармацевтів з питань відпуску лікарського засобу в аптеці. Провізор має запропонувати спочатку більш доступний лікарський засіб, за умови надання пацієнтом рецепта, в якому зазначена міжнародна непатентована назва лікарського засобу.

МОЗ України спрямувало у регіони методичні рекомендації для лікарів щодо механізму виписування рецептів для придбання пацієнтами ліків проти гіпертонії. На сьогодні створено робочу групу, що допомагатиме медикам України відпрацьовувати цей механізм.