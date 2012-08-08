Клюєв про демографію та смертність в Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв заявляє, що зниження смертності на дорогах України є можливим. А саме - шляхом посилення покарання за порушення правил дорожнього руху з одночасним посиленням боротьби з корупцією в Державній автоінспекції.

Про це він сказав, коментуючи комплекс заходів, які готуються урядом для підвищення безпеки на дорогах, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

За словами А.Клюєва, статистика впевнено підтверджує залежність рівня смертності і травматизму в дорожньо-транспортних пригодах від змін контролю за дотриманням правил дорожнього руху і суворості покарання за їх порушення. Демографічні проблеми будуть значно стримувати темпи розвитку України у найближчі десятиліття, посилюючи всі соціально-економічні складнощі, заявив А.Клюєв. Тому Україні важливо не тільки підвищувати народжуваність, але й всіма способами зменшувати смертність, сказав він.

«Звичайно, рівень смертності у дорожньо-транспортних пригодах (6-7 тис. на рік) не порівняти з рівнем смертності від серцево-судинних захворювань (44-47 тис.). Але рівень смертності на українських дорогах більш ніж удвічі вище, ніж, наприклад, у Німеччині або Великій Британії. І смертність у ДТП в Україні залишається серед лідерів причин неприродних смертей. До того ж, на дорогах гинуть в основному молоді працездатні люди», - сказав секретар РНБО. Тому треба продумано посилювати відповідальність за порушення правил дорожнього руху, роблячи максимально справедливими всі процедури фіксації порушень і реалізації покарання за них, заявив він. Що стосується корупції у Державтоінспекції, то А.Клюєв зазначив, що з цим явищем важливо боротися постійно. У співробітника повинен бути страх не тільки перед загрозою втратити роботу, а й більш жорсткого покарання, підкреслив він. Зниження рівня корупції у ДАІ також здатне впливати і на дисципліну водіїв, а значить, здатне знизити смертність від ДТП, заявив секретар РНБО. На його думку, найдієвіший спосіб боротьби з корупцією в ДАІ для водіїв: максимально добре знати законодавство, насамперед, правила дорожнього руху, і не порушувати їх.