На програму «Питна вода» в 2013 році виділять 8 млрд

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України планує передбачити 8 млрд грн на реалізацію програми «Питна вода» в 2013 році.

Про це повідомили в прес-службі Мінрегіону з посиланням на міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолія Близнюка.

За його словами, у міністерства є чітка концепція, затверджена Кабінетом Міністрів, яка передбачає побудову раціональної системи подачі води і водовідведення.

Міністр відзначив, що сьогодні існують нові технології, які дозволяють очистити воду до нормативних вимог з джерел, які раніше не вважалися питними. При цьому в деяких містах можна відмовитися від необхідності транспортувати воду на великі відстані, відповідно, значно зменшити її собівартість.

А.Близнюк сказав, що державна програма «Питна вода» в повному обсягу фінансується лише останніх два роки.

За його словами, уряд розглядає питання введення з 2013 року окремої бюджетної програми з будівництва і модернізації магістральних водоводів.

«Якщо ми хочемо мати воду, яка за якістю відповідала б європейським стандартам, необхідно застосовувати відповідні технології. Наприклад, воду, яку ми беремо з Дніпра, необхідно очищати так, аби назад в річку вона потрапляла, будучи чистішою, ніж коли її брали для очищення», - пояснив міністр.

Як повідомляв УНІАН, державна програма «Питна вода України» фінансується на 20% потреби, що стримує процес підвищення якості питної води в країні.

За даними Мінрегіону, із запланованих на дану програму 2 млрд грн за останні 7 років було освоєно лише 412 млн. грн бюджетних коштів.

Довідка УНІАН. Загальнодержавна програма «Питна вода України» на 2011-2020 роки передбачає фінансування в обсягу 9,472 млрд грн, з яких з державного бюджету, - 3 млрд грн (у 2011-2012 роках - 438,9 млн. грн., в 2012 році - 200 млн. грн).