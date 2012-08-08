Азаров занепокоєний великою кількістю аварій на шляхах України

Прем`єр-міністр Микола Азаров занепокоєний великою кількістю аварій на автошляхах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"Одразу кілька великих аварій на наших дорогах за останній час, безглуздих аварій, яких можна і треба було уникнути, на жаль, підтвердили, що проблему безпеки дорожнього руху треба вирішувати на рівні уряду", - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що в Україні щорічно продається вже більше 200 тисяч нових автомобілів.

"У нас понад 170 тисяч кілометрів автошляхів. Україна є потужним автотранспортним коридором зі Сходу на Захід і з Півдня на Північ. Тому безпека на дорогах має стати окремим напрямом державної політики. Ми не можемо миритися з тим станом, який є зараз на наших дорогах. У першому півріччі поточного року кількість дорожньо-транспортних пригод, які призвели до смерті людей, становила 12,5 тисяч", - підкреслив голова уряду.

Він зазначив, що за показниками смертності (12 осіб на 100 тисяч населення) Україна займає друге місце у Європі після Росії. В Україні за рік у порівняльних цифрах трапляється у 5 разів більше ДТП, ніж, наприклад, у Німеччині, сказав прем’єр. При цьому, за словами М.Азарова, економічні втрати України від ДТП, за оцінками Світового банку, становлять 5 млрд доларів.

«Левова їхня частка пов’язана саме із травматизмом, інвалідністю внаслідок аварій. Гинуть, втрачають здоров`я і калічаться ті, хто міг би щасливо жити й активно працювати. Ще страшніше, коли гинуть діти. Це взагалі неприйнятні, непоправні втрати для країни. Це горе в сім’ях. Тому на сьогоднішньому засіданні уряду ми розглянемо аналіз причин такого тривожного стану на дорогах, зробимо висновки і приймемо необхідні рішення», - зазначив М.Азаров.

«Чому ж у нашій країні автошляхи настільки небезпечні? Звичайно, все починається з того, хто сідає за кермо. Наскільки людина підготовлена бути вправним і дисциплінованим учасником дорожнього руху. Наскільки принципово оцінюють її підготовку під час іспитів. Щоб не було так, як у народі кажуть: Машину купив, права купив, а вміння їздити не купив», - резюмував прем`єр.