Богатирьовій доручено забезпечити ліками хворих на гіпертонію

Прем`єр-міністр Микола Азаров доручив віце-прем’єру - міністру охорони здоров’я Раїсі Богатирьовій взяти під особистий контроль хід реалізації чергового етапу проекту із забезпечення хворих на гіпертонію доступними ліками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Доручаю віце-прем’єр-міністру Раїсі Василівні Богатирьовій взяти під особистий контроль хід реалізації чергового етапу найважливішого соціального проекту. І, в першу чергу, вже зараз перевірити наявність відповідних лікарських засобів на складах і в аптеках, їх достатність на весь період реалізації проекту. Ніяких перебоїв чи дефіциту відповідних ліків не може бути апріорі», - підкреслив М.Азаров.

Він зазначив, що другий етап цієї програми стартує з 1 вересня.

Також глава уряду звернув увагу на необхідність забезпечення медичних закладів новими автомобілями «швидкої допомоги».

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня 2012 року Кабінет міністрів прийняв постанову № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою». Даною постановою в Україні впроваджено державне регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

Передбачено, що з 1 серпня роздрібна ціна на лікарські засоби для хворих на гіпертонію не має перевищувати 37,5% від граничної оптово-роздрібної ціни.

Наступний етап пілотного проекту передбачає часткову компенсацію вартості ліків хворим на гіпертонічну хворобу. Його планується розпочати восени.