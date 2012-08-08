Понад 4 тисяч дітей усиновлено через портал «Сирітству - ні!»

Більш як 4 тисяч дітей-сиріт усиновлено завдяки Всеукраїнському порталу національного усиновлення «Сирітству - ні!» (www.sirotstvy.net).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Добродійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», за 2 роки 8 місяців портал «став містком для 4000 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, в повноцінну сім`ю, до мами і тата».

У фонді Р.Ахметова зазначили, що портал www.sirotstvy.net орієнтований на українські сім`ї, які хочуть усиновити сироту.

Керівник програм і проектів фонду «Розвиток України» Дарина Касьянова відзначила, що фонд прагне допомогти і посприяти кожній дитині, яка потрапила в непрості життєві обставини, щоб вона «відчула сімейний затишок і тепло батьківських рук».

«4006 дітей вже в сім`ях, з мамою і татом. 4000 усиновлених дітей – це 50 розформованих дитячих будинків. Ми пишаємося цим досягненням і, як і раніше, вважаємо, що кожна дитина має право виховуватися в сім`ї. Так задумана природа, і життя це підтверджує", - сказала Д.Касьянова.

У фонді Р.Ахметова також дякують за допомогу і співпрацю ФК «Шахтар», служби у справах дітей, телеканали «Інтер», ЗАТ «СК» «Авліта», СТБ, ТРК «Україна», ТОНІС, ТРК «Київ» і 1-й Муніципальний канал (Донецьк), інтернет-портал www.uaua.info, інформаційне агентство УНІАН, сайт КІД.

Партнером друкованої версії проекту, зазначили у фонді Р.Ахметова, є газета «Сегодня», яка розміщує на своїх сторінках інформацію про дітей, а також корисну інформацію і контакти для потенційних усиновлювачів.

Довідка УНІАН. Інтернет-портал «Сирітству - ні!» створений з метою просування національного усиновлення і покликаний максимально скоротити відстань між дитиною і потенційними батьками. На порталі розміщена інформація про дітей-сиріт, які підлягають усиновленню в Україні, що постійно оновлюється і розширюється.

В особистому розділі кожної дитини можна проглянути її фотографії та відео, дізнатися, чи є у нього брати і сестри, одержати інформацію про її вік і регіон, в якому дитина перебуває.

Також у користувачів порталу є можливість одержати онлайн консультацію психолога, юриста, соцпрацівника, обговорити у форумі питання, що цікавлять їх, скористатися бібліотекою книг, документів і нормативних актів з питань усиновлення.

Портал розроблений фондом Р.Ахметова спільно з Державним департаментом з питань усиновлення і захисту прав дитини і всеукраїнською громадською організацією «Магнолія».