Інвалідам забезпечать права за 14 млрд до 2012 року

Кабінет міністрів затвердив державну цільову програму «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року, на реалізацію якої планується спрямувати близько 14 млрд грн.

Відповідну постанову уряду №706 від 1 серпня 2012 року розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Метою програми є забезпечення прав і задоволення потреб інвалідів нарівні з іншими громадянами, покращення умов їхньої життєдіяльності згідно з Конвенцією про права людини.

Виконання програми має забезпечити: створення для інвалідів безперешкодного доступу до об`єктів громадського призначення, транспорту; вдосконалення порядку проведення медико-соціальної експертизи інвалідів; попередження дискримінації за ознаками інвалідності, зокрема шляхом посилення відповідальності за таке порушення тощо.

Передбачається, що завдяки виконанню програми будуть обладнані об`єкти громадського призначення, транспорту з урахуванням потреб інвалідів у 2015 році - до 15%, до 2018 року - до 35%, до 2020 року - до 50%; забезпечена на маршрутах загального користування наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення інвалідів, у 2015 році - до 15% таких транспортних засобів, до 2018 року - до 35%, до 2020 року - до 50%; забезпечена доступність сприйняття особами з ураженням органів слуху продукції телерадіоорганізацій в 2015 році - до 15%, до 2018 року - до 35%, до 2020 року - до 50%; забезпечена до 2015 року доступність для сприйняття особами з ураженням органів зору і слуху інформації, що міститься на офіційних сайтах держорганів - 100% таких веб-сайтів; збільшена чисельність дітей-інвалідів, які навчаються в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, до 2015 року - до 107 тис. чоловік, до 2018 року - до 122 тис., до 2020 року - до 138 тис. чоловік (щорічно на 5 тис. чоловік); забезпечено зростання чисельності інвалідів, які здійснюють трудову діяльність, до 2015 року - до 706,2 тис. чоловік, до 2018 року - до 750,3 тис., у 2020 році - до 794,6 тис. чоловік (щорічно на 14-15 тис. чоловік).

Фінансування програми планується здійснювати за рахунок коштів держбюджету.

Обсяг фінансування уточнюватиметься щорічно під час складання проекту держбюджету на відповідний рік з урахуванням його можливостей.