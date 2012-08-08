У Білорусі не знають про заборону ввезення продукції до України
Офіційних документів не надходило
ВАТ «Беллакт» заявляє, що офіційного документа про припинення ввезення продукції підприємства до України не надходило.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив сьогодні заступник генерального директора з комерційних питань ВАТ «Беллакт» Олександр Міхеєнко.
«Офіційного документа про припинення ввезення продукції волковиського ВАТ «Беллакт» до України в нашу компанію не надходило», - наголосив О. Міхеєнко.
Він зазначив, що на «Беллакті» виробляється «якісна і безпечна продукція, яка відповідає технічним нормативно-правовим актам (ТНПА), Єдиним санітарно-епідеміологічним і гігієнічним вимогам до товарів, які підлягають санітарно-епідеміологічному нагляду (контролю)».
Як повідомляв УНІАН, розпорядженням Головного державного інспектора ветеринарної медицини України припинено ввезення до країни всіх продуктів тваринного походження виробництва ВАТ «Беллакт».
За наслідками досліджень, проведених Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи, виявлено, що суха молочна суміш для дитячого харчування «Беллакт Біфідо 2» не відповідає мікробіологічним показникам, оскільки містить цвіль.