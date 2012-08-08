Погода на завтра

Завтра у південних, східних, Дніпропетровській областях та у Криму місцями очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 18-23°, на узбережжі морів до 26°, вдень 29-34°, повідомили УНІАН в Украгідрометцентрі.

На решті території - без опадів, лише вдень у Карпатському регіоні місцями невеликі короткочасні дощі. Температура вночі 11-16°, у Карпатах та на Прикарпатті місцями 8-10°, вдень 22-27°.

Вітер в Україні північно-західний, 5-10 м/с.

У Київській області у четвер - без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 26-27°, у Дніпрі біля Києва 26°.