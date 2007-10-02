Вживання попкорну може викликати рак легенів

Доктор Сесіль Ріс звернулася з відкритим листом до властей із попередженням про ризик розвитку раку легенів при щоденному вживанні попкорну.

Доктор Ріс і її колеги з Національного медичного і дослідницького центру в Денвері вважають, що мають перший випадок розвитку раку легені від парів попкорну при приготуванні його в домашніх умовах.

"Ми не можемо бути повністю упевнені, що причиною хвороби є пари масла, використовуваного при приготуванні смаженої кукурудзи, але у нас немає іншого пояснення цьому випадку", - заявила доктор Ріс.

Компанії з виробництва попкорну відразу відгукнулися на цю заяву, вказавши, що компоненти масла схвалені національними інститутами і абсолютно безпечні. Хоча деякі компанії оголосили про намір виключити зі складу масла діацетил, з чим і пов`язують причину розвитку раку.

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