Фонд Ахметова передав Центру дитячої кардіохірургії та ІПАГ сучасне медобладнання

Добродійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» у рамках програми «Адресна допомога» оснастив Науково-практичний медичний центр дитячої кардіохірургії та Інститут педіатрії, акушерства і гінекології (ІПАГ) сучасними апаратами штучної вентиляції легенів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Розвитку України», висококласне обладнання загальною вартістю 650 тис. грн вже встановлено і допомагає вижити маленьким пацієнтам.

За словами головного лікаря Науково-практичного медичного Центру дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України Володимира Жовніра, медики тепер мають можливість врятувати життя хворим дітям, які до цього не мали шансу вижити.

«Поставлений Фондом Ахметова «Розвиток України» апарат штучної вентиляції легенів дозволяє здійснювати осцилляційну високочастотну ШВЛ недоношеним новонародженим зі складними пороками серця, пацієнтам з тяжчою формою пневмонії, гострою дихальною недостатністю. За рік близько 30 пацієнтів з такими діагнозами можуть одержати допомогу у проведенні штучної вентиляції легенів. Вперше таку модель апарату я побачив у США, де мав можливість працювати на ньому. Зараз Фонд надав такий апарат Центру. Наш медперсонал навчився і готовий до роботи для надання ефективної допомоги», - сказав В.Жовнір.

У фонді Р.Ахметова відзначили, що у відділенні дитячої реанімації ІПАГ також встановлено апарат штучної вентиляції легенів і шафу для стерилізації хірургічних інструментів. Найближчими днями до апарату буде підключено дитину, якій у перші хвилини після народження зроблять складну операцію з коригування вродженої вади органів черевної порожнини.

За словами завідувачки відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії дитячих клінік ІПАГ Любові Слєпової, щороку близько 50 новонароджених з вродженими вадами розвитку потребують негайної хірургічної корекції і проведення інтенсивної терапії з використанням апарату штучної вентиляції легенів.

«Завдяки цьому новітньому обладнанню ми зможемо допомогти ще більшій кількості малюків, яким необхідне негайне хірургічне втручання. Апарат, поставлений Фондом Ахметова, має спеціальні режими, які, не пошкоджуючи легені, дозволяють проводити тривалу вентиляцію легенів у новонароджених. За допомогою таких технологій шанси на врятування життя новонароджених зростають», - підкреслила Л.Слєпова.

*** Добродійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» на постійній основі допомагає у забезпеченні невідкладного лікування маленьких пацієнтів з усіх регіонів України. Один з напрямів програми «Адресна допомога» - допомога в лікуванні дітей з вродженими вадами серця. Часто від можливості своєчасно підключити дитину до потрібного апарату залежить її життя.

Все поставлене обладнання сертифіковано, пройшло метрологічну атестацію згідно з умовами сертифікації «Укрметртестстандарт». Крім обладнання, клініки одержали розширені програми навчання фахівців, а також пролонговану трирічну гарантію на апарати.