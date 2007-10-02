Українка продавала нирку 4-річного сина як донора

Вчора співробітники Департаменту по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, затримали 36-річну громадянку України, яка намагалася продати свого чотирирічного сина як донора для вилучення у нього нирки.

Як повідомили УНІАН у ДГЗ МВС України, жінку було затримано під час отримання від замовника 45 тис. дол. США.

У повідомленні наголошується, що це перше в Україні розкриття такого роду злочину.

Що стосується затриманої, зазначають правоохоронці, то вона деякий час тому намагалася продати свою дитину для вилучення у неї органів за 50 тис. дол., однак бажаючих не знайшлося.

Наразі порушено кримінальну справу за фактом торгівлі людськими органами.