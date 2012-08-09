У 4-х селах Криму ввели карантин через оскаженілу кішку

У Джанкойському районі Автономної Республіки Крим ввели карантин на території чотирьох сільських рад через хвору на сказ кішку, яка покусала господиню.

Як повідомили УНІАН у Джанкойській райдержадміністрації, Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Джанкойській РДА 8 серпня ввела обмеження в селі Суміжне Заречненської сільради, де в приватному дворі мешкала кішка, а також оголосила "загрозливою зоною" зі сказу території Чайкінської, Заречненської, Победненської та Стальненської сільрад.

Кішка, яка раніше поводилася нормально, наприкінці минулого тижня укусила господиню. Селяни вбили тварину і віддали труп фахівцям. Ветеринари провели дослідження і на початку цього тижня з`ясували діагноз - "сказ". Господиня кішки проходить курс лікування.