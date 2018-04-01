Британські вчені: пластиковий посуд небезпечний для здоров`я

Британські вчені дійшли висновку, що небезпечною для здоров`я може не тільки їжа, але й її упаковка. Так, при виробництві пластикових пляшок для мінералки використовуються матеріали, які можуть стати причиною серйозних захворювань, зокрема раку.

Жертвами пляшок-вбивць найчастіше стають чоловіки – на першому місці, серед виявлених дослідниками хвороб, рак простати.

Найстрашніше у відкритті британських дослідників – це те, що дія отруйної упаковки спостерігається ще в утробному стані. Якщо вагітна пила воду з пляшок, до складу яких входив, наприклад, бісфенол А, то вірогідність того, що згодом у її сина розвинеться рак простати, буде достатньо значна.

Британці провели безліч експериментів на вагітних самках мишей – їм вводилися різні дози бісфенолу А. Результат виявився таким, що лякає – у всіх самців виявлені патологічні зміни простати.

Поки бізнесмени ігнорують доводи учених. За приблизними підрахунками, в світі в рік проводиться близько 2,8 млн. тонн бісфенолу, для виготовлення харчових упаковок. Причому по всьому світу повно дитячого харчування в отруйних пляшках. А тим часом, кількість людей, хворих на рак простати, зростає загрозливими темпами. У тій же Великобританії, за останніми даними, середнє число хворих раком простати в рік - 27 тисяч осіб, а вмирає щорічно близько 10 тисяч.

Вчені довели, що пластиковий посуд згубно впливає на людський організм. Тому якщо і ви брали на барбекю одноразовий посуд або пили напої з автоматів, ви вживали отруту. Екологічні і токсикологічні служби закликають людей утриматися від використання такого посуду, тоді як виробники харчового пластика рахують мільйони від прибутку.

Встановлено, що в Україні ринок посуду з пластика розширюється з кожним роком у геометричній прогресії. Обсяг продажів одноразової тари складає понад $30 мільйонів. Дослідники провели дослід. У пластиковий стакан було налито горілку. Через декілька хвилин учені перевірили склад вмісту. У стакані була вже не горілка, а хімічний розчин, який шкідливий для організму. Європейські країни вже давно почали відмовлятися від пластика для виготовлення посуду. До того ж він не тільки завдає шкоди здоров`ю, але й розкладається в землі близько сотні років. Саме з цієї причини в розвинених країнах пластик замінюють папером.

За матеріалами http://newsland.ru