В Україні 40% хворих на ВІЛ/СНІД відмовляються лікуватися - МОЗ

В Україні 40% хворих на ВІЛ/СНІД відмовляються отримувати антиретровірусну терапію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова Державної служби України з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу й іншим соціально небезпечним хворобам Тетяна Александріна сьогодні на прес-конференції у МОЗ.

Вона поінформувала, що на сьогодні в Україні потребують лікування 43 тисячі ВІЛ-інфікованих. «Це не враховуючи 38 тисяч хворих, які не звертаються до центрів СНІДу та у Кабінети довіри. На сьогодні близько 40% пацієнтів, хворих на ВІЛ/СНІД, відмовляються отримувати антиретровірусну терапію. З ними треба працювати, мотивувати їх. Ми закликаємо усі громадські організації долучитися до вирішення цієї проблеми і працювати з такими пацієнтами», - наголосила Т.Александріна.

Посилаючись на оціночні дані, які проводять щороку в Україні, Т.Александріна зазначила, що лікування потребують близько 90 тисяч пацієнтів з ВІЛ/СНІДом.

«Завдання МОЗ - не тільки закупити ці препарати, а донести їх до пацієнтів, переконати їх у тому, що їхнє життя важливе», - переконана Т.Александріна.

Вона також поінформувала, що Міністерство охорони здоров’я домовилося з фармацевтичними компаніями про донацію для лікування пацієнтів з ВІЛ/СНІДом.

За словами Т.Александріної, 8 серпня цього року МОЗ провело додаткові переговори з міжнародними фармкомпаніями щодо забезпечення антиретровірусними препаратами (АРВ-препаратів) хворих на ВІЛ/СНІД.

«Міжнародні фармацевтичні організації взяли на себе відповідальність і надали Міністерству охорони здоров’я донацію для лікування 1800 пацієнтів, хворих на ВІЛ/СНІД. Це дорівнює приблизно 7 млн грн», - сказала Т.Александріна.

Вона наголосила, що завдяки домовленостям держава зекономить значні кошти, які направлять на додаткову закупівлю АРВ-препаратів.

«Це дасть змогу охопити лікуванням до 5 тисяч ВІЛ-інфікованих. Якщо минулого року було загалом проліковано 27 тисяч хворих з ВІЛ/СНІДом, то до кінця року МОЗ зможе забезпечити лікуванням 43 тисячі хворих» - зазначила Т.Александріна.

Вона підкреслила, що проблема полягає не лише у зниженні цін на препарати для ВІЛ-інфікованих чи в економії та додатковій закупівлі АРВ-препаратів, а й у залученні таких пацієнтів до лікування.