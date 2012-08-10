Скільки часу українці "висять" в Інтернеті

Згідно з дослідженням компанії Mail.Ru Group, жителі України проводять в Інтернеті близько 27 годин на місяць. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Mail.Ru з посиланням на дані TNS.

Згідно з повідомленням, якщо у 2008 році український користувач Інтернету в середньому проводив у мережі близько 8 годин на місяць (за даними TNS), то в 2012 році цей показник збільшився більш як утричі і становив близько 27 годин.

Для порівняння з іншими медіа, житель України в середньому витрачає близько 12 годин на місяць на друковані ЗМІ і близько 22 годин на радіо, причому ці показники знижуються протягом останніх років. Таким чином, час в Інтернеті вже обігнав показник часу на друковані ЗМІ і радіо. Телебачення як і раніше залишається лідером за кількістю часу: в середньому жителі України дивляться телевізор близько 71 години на місяць.

При цьому щомісячна аудиторія сервісів Mail.Ru Group в Україні - близько 9,5 млн. відвідувачів (за даними Gemius за червень 2012 року). Фахівці Mail.Ru Group вивчили, як ці користувачі вважають за краще розподіляти свій час онлайн, і склали інтернет-карту України. Представники цієї аудиторії в середньому витрачають близько 4 годин на місяць на порталі Mail.Ru, при цьому найбільш активні користувачі проживають у Криму (для них середній час майже на 2 години більший, аніж у цілому по Україні). Близько двох годин на місяць йде у користувачів на перевірку і відправлення електронної пошти з сервісу Mail.Ru. Ще трохи менше години займає читання Новин Mail.Ru.

Проте найбільше часу жителі України приділяють соціальним мережам. Так, наприклад, в середньому користувачі соціальної мережі Однокласники проводять в ній близько 11 годин на місяць. Найвищі показники спостерігаються в Чернівецькій області (більш як 15,5 годин на місяць) і Луганській області (більш як 14 годин на місяць). Для порівняння, за даними comScore за травень 2012 року, в трьох лідируючих країнах за тривалістю перебування в соціальних мережах показники такі. Російські користувачі витрачають у середньому в соціальних мережах близько 11,3 годин на місяць, жителі Аргентини – 10,8 годин, а жителі Туреччини – 9,4 годин.

Довідка УНІАН. Mail.Ru Group – провідний гравець російськомовного сегмента мережі, Mail.Ru Group входить до ТОП-5 найбільших у світі інтернет-компаній. Річна виручка компанії у 2011 році становила 515,4 млн. дол. Компанії належать дві з трьох найбільших російськомовних соціальних мереж «Одноклассники», «Мой Мир» та ін.