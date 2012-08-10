Азаров пропонує позбавляти прав водіїв, які перевищують швидкість

Прем`єр-міністр Микола Азаров вважає за необхідне позбавляти прав водіїв, які перевищують допустиму швидкість.

Про це він заявив сьогодні в ході спілкування з користувачами Facebook.

"Мене обурює, коли я бачу машини, що мчаться вулицями міст, зі швидкістю, що значно перевищує дозволену", - зазначив М.Азаров.

На думку прем`єр-міністра, такі водії створюють дуже велику небезпеку для людей, особливо для дітей.

"Адже дуже важко передбачити реакцію дитини, яка не завжди адекватно оцінює ситуацію на дорозі. Тому водії повинні їздити гранично обережно, а найголовніше - мати таку швидкість руху в містах, яка дасть змогу у будь-якому разі запобігти наїзду. Якщо розумна людина це розуміє, то так званих шумахерів необхідно позбавляти прав водіння і робити це без всякої жалості. Ми постараємося, щоб ці правила працювали для всіх без винятку", - наголосив М.Азаров.