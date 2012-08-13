Завтра відбудеться брифінг уповноваженого Президента з прав дитини

Завтра об 11.00 розпочнеться брифінг уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка на тему: «Удосконалення процедури нагляду за дотриманням прав дітей в сімейних формах виховання. Скасування таємниці усиновлення».

Як повідомляє прес-служба Президента, також Ю.Павленко надасть інформацію про підсумки своєї діяльності за рік на посаді уповноваженого з прав дитини.

Акредитацію представників ЗМІ проводить прес-служба Президента до 9.30 14 серпня за тел.: 255-78-44, 096-298-12-34.