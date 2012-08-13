Сьогодні відзначається Міжнародний день шульги

13 серпня в світі відзначається Міжнародний день шульги (International LeftOHanders Day).

Як передає РІА «Новости», в 1976 році Міжнародною конфедерацією ліворуких, що розташована в місті Топіка (штат Канзас, США), було підготовлено "Білль про ліворуких". У документі було сказано: "Відтепер 13 серпня кожного року відзначатиметься Міжнародний день шульги, що знаменує боротьбу за свободу і гідність ліворуких усього світу".

Масовий рух ліворуких почався в 1980 році з мітингів у США на захист звільненого поліцейського Франкліна Уїнборна. Уїнборн, як шульга, носив кобуру ліворуч, тоді як, згідно зі статуту, мав носити її праворуч.

У Великій Британії та низці інших країн цей день вперше відзначили 13 серпня 1992 року за ініціативою Британського клубу ліворуких, створеного в 1990 році.

День шульги покликаний привернути увагу суспільства до проблеми перенавчання ліворуких дітей (вчителями чи батьками) писати правою рукою, що веде до психологічних травм, і виробників побутових товарів, дизайнерів - до необхідності враховувати зручності шульги.

Серед населення зустрічається 7-17% ліворуких.

Існує багато теорій і припущень про причини ліворукості, проте точна відповідь досі не знайдена. Вчені і медики схильні вважати, що ліворукі з`являються на світ через порушення внутрішньоутробного розвитку головного мозку. Активно йдуть дослідження генетичної природи ліворукості. Вірогідність розвитку у дитини ліворукості становить 2.

Довгий час головною причиною перенавчання шульги була тривога за його соціальну адаптацію в світі, де превалюють праворукі й де всі технічні засоби розраховані на праворуких людей. Багато батьків перенавчали дітей, оскільки боялися, що надалі ліворукість зашкодить придбанню професії. Шкільні вчителі, строго слідували установці: всім писати тільки правою рукою. Але тепер учені довели, що немає сенсу перенавчати шульгу, ліворукість - це не просто переважне володіння лівою рукою, а й віддзеркалення певної міжппівкулевої асиметрії. У зв`язку з повсюдним припиненням перенавчання ліворуких, за кілька останніх десятиліть питома вага ліворуких у світі зросла в 3-4 рази.

Науковці говорять про перевагу ліворуких над праворукими. Проведені дослідження показали, що випускники вищих навчальних закладів, у яких більш розвинена ліва рука, заробляють на 13-21% (залежно від тривалості навчання) більше, ніж їхні праворукі однокурсники. Проте, відзначають вчені, ця тенденція виявляється лише стосовно чоловіків - ліворукі і праворукі жінки демонструють однакові результати.

Також дослідники підрахували, що ліворукі частіші, ніж праворукі, стають висококласними фахівцями (53% проти 38%). У 2004 році Університет святого Лаврентія опублікував роботу, в якій доводилося, що рівень IQ у ліворуких помітно вищий, ніж у праворуких.

У деяких видах діяльності ліворукі мають певні переваги. Наприклад, у грі на музичних інструментах, у спорті - боксі, тенісі, фехтуванні. У боксі правостороння стійка спортсмена-шульги дає відчутні переваги в бою з праворукими. Ліворукі ефективніше використовують обидві півкулі, саме тому вони більш швидкі. Це дає їм перевагу, наприклад, у футболі, де вони часто можуть з однаковим успіхом бити будь-якою ногою, оскільки обидві ноги, як і обидві руки, перебувають під контролем протилежних півкуль.

Серед знаменитих ліворуких - політики і військові: Цезар і Наполеон, Олександр Македонський і Карл Великий, Черчилль, Бісмарк і Фідель Кастро. Серед американських президентів - Джеральд Форд, Білл Клінтон, Джордж Буш-старший і Барак Обама. Шульгами були художники: Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Огюст Роден, Пабло Пікассо, Пітер Пауль Рубенс, Альбрехт Дюрер, письменники: Ганс Християн Андерсен, Франц Кафка, Фрідріх Ніцше, Люїс Керролл, музиканти: Ніколо Паганіні, Вольфганг Амадей Моцарт, Сергій Рахманінов, актор Чарлі Чаплін, учені: Альберт Ейнштейн, Ісаак Ньютон та інші.