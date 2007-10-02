Штучні нігті шкодять здоров`ю

Останнім часом все більш популярною стає процедура нарощування нігтів. Проте прагнення представниць прекрасної статі мати довгі кігтики може призвести до серйозного погіршення здоров`я. На думку медичних працівників штучні нігті викликають важку алергічну реакцію. Причому не тільки у людей, яким нарощують, але й у самих майстрів.

Для підтвердження своїх слів медики провели обстеження 55 жінок, вік яких складав від 20 до 70 років. Причому одна половина з них професійно займається нарощуванням нігтів, а інша половина ті, хто регулярно проробляє цю процедуру. Усі ці люди, так чи інакше, стикаються з речовинами, які використовуються в цьому косметичному процесі. Результат виявився невтішним – практично у кожної жінки лікарі виявили алергію. Причому виявляється вона в поразках шкіряного покриву.

Головний подразник, який так згубно впливає на людське здоров`я, – це полімерний препарат "метакрилат". До речі, окрім косметологів метакрилат використовують ще зубні лікарі і ортопеди. Отже, якщо при нарощуванні нігтів у вас з`явилася алергія на цей препарат, процес лікування зубів може стати, м`яко сказати, неприємним. На думку представників у білих халатах, алергія, з`явившись один раз, може нагадувати про себе час від часу, а може взагалі стати хронічним захворюванням.

Між іншим, сьогодні метакрилат офіційно заборонений, проте його все одно використовують. Правда офіційна заборона була введена в США. Тут його визнали "отруйною і ушкоджувальною речовиною, непридатною для використання в "нігтьовому" сервісі". Після тривалих досліджень учені встановили, що саме метакрилат викликає пароніхію (запалення області навколо нігтя) і оніхолізис (відшаровування нігтя). Такі стани могли тривати багато місяців і призводили навіть до невідновленого пошкодження матриці нігтя.

Сьогодні, при перших ознаках будь-якого прояву алергії, лікарі закликають назавжди відмовитися від ідеї демонструвати оточуючим штучні нігті і відразу ж звернутися до дерматолога. Проте, після курсу лікування, яке призначить лікар, повністю позбавитися від недуги, на жаль, не вдасться.

До речі, алергія – не єдина "болячка", яка може виникнути у представниць прекрасної статі, які прагнуть мати довгі штучні нігті. Полімерний склад створює так званий "парниковий ефект" і тим самим створює сприятливі умови для зростання грибка. Усунути його спеціальними засобами не вийде, оскільки полімер не пропускає вологи. Ще страшнішою може бути ситуація, якщо у дівчини вже є грибкова паличка. Між іншим, теоретично, говорять медичні працівники, в кожному салоні перед процедурою нарощування клієнта має обстежувати лікар і попереджати про можливі наслідки. Ще краще, якщо нарощувати нігті буде людина з медичною освітою. На практиці ж все зовсім інакше, кваліфікованих фахівців в українських салонах краси можна порахувати на пальцях. В основному цим займаються дівчата, які закінчили трьох- (а то й менше) місячні курси.

Тому, єдино правильний спосіб уникнути страшних захворювань – це найретельніше стежити за своїм здоров`ям. А при будь-яких, навіть щонайменших, почервоніннях звертатися краще не до майстра, а до лікаря-фахівця.

Нарощені нігті являють небезпеку і для навколишніх. Йдеться в першу чергу про немовлят. З цією метою вчені провели спеціальне дослідження в декількох пологових будинках. У підсумку, джерелом різної інфекції у немовлят служили саме штучні нігті медсестер. Виявилось, що мікроби знаходили собі украй сприятливі умови на руках у жінок з "красивими нігтями".

utro.ua