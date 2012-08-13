На Спаса в Україні очікуються дощі

Завтра, 14 серпня, в Україні буде хмарна погода, на півдні та сході мінлива хмарність.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у західних областях, у Житомирській, вночі місцями і у Вінницькій та Київській областях йтимуть сильні дощі, в Карпатах – зливи. На решті території очікуються короткочасні дощі, окремі грози, на півдні та сході місцями невеликі дощі. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с, в західній частині місцями пориви 17-22 м/с, на високогір`ї Карпат 30 м/с. Температура вночі 8-13°, на півдні та сході до 17°, на узбережжі морів 18-22°; вдень в західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях 14-19° (в Карпатах протягом доби 5-10°), на решті території 20-25°, в південній та східній частинах місцями до 28°.

У Києві та області буде хмарно. Йтимуть дощі, вночі місцями сильні дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура на Київщині вночі 8-13°, вдень 14-19°. У м. Києві температура вночі 11-13°, вдень 17-19°.

13 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-27°, в Дніпрі біля Києва 24°.