МОЗ отримало усі 216 "швидких" для пілотних регіонів

На сьогодні Міністерство охорони здоров`я України перевірило та прийняло усі 216 автомобілів для екстреної швидкої медичної допомоги Peugeot Boxer типу В.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, автомобілі були закуплені міністерством за рахунок коштів державного бюджету (за бюджетною програмою КПКВ 2301380 "Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві").

Як повідомлялося раніше, до лікувально-профілактичних закладів пілотних Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та Києва уже поставлено 119 автомобілів швидкої медичної допомоги. Решта 97 автомобілів сьогодні та завтра будуть направлені у регіони.

Усі закуплені автомобілі повністю відповідають умовам національного стандарту України ДСТУ.

Відповідно до розподілу, Вінницька область отримала 34 автомобілі швидкої медичної допомоги, Дніпропетровська область - 50 автомобілів, Донецька – 90, Київ - 42.

Як повідомляв УНІАН, пілотний проект з реформування системи охорони здоров`я передбачає проведення протягом 2011-2014 рр. структурно-організаційної і функціональної перебудови системи медичного обслуговування в пілотних регіонах: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях і м. Києві.