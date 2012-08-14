Завтра до сильних злив додадуться грози і град

У Києві та області вночі та вдень сильні зливи, грози, місцями град, шквали 15-22 м / с. Температура вночі 12-14 градусів, вдень 20-22. Вітер південно-східний, південний, 7-12 м / с. Центр циклону - над Київською областю 15 серпня погоду в Україні визначатиме активний циклон з центром над Київською областю.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, температура істотно не зміниться, найбільш прохолодно буде в західних областях: вночі температура 10-14 градусів, вдень 16-22 градуса, лише на Закарпатті 23-24, у північних та центральних областях вночі 13-15, вдень 19-25, на півдні та сході найбільш тепла погода: вночі 13-20, вдень 24-28 градусів.

У північних областях вночі та вдень сильні зливи, грози, град, шквали 15-22 м / с. Температура вночі 13-15 градусів, вдень 19-24. Вітер південно-східний, південний, 7-12 м / с.

У південних областях вночі і вдень місцями грозові дощі. Температура вночі 14-20 градусів, вдень 24-28. Вітер південно-східний, південно-західний, 5-12 м / с.

У східних областях вночі без опадів, вдень лише на Харківщині пройдуть грозові дощі. Температура вночі 13-17, вдень 25-28 градусів. Вітер південний, південно-східний, 5-12 м / с.

У західних областях вночі та вдень сильні зливи, грози, місцями град, шквали, 15-22 м / с. Температура вночі 10-14 градусів, вдень 16-22, на Закарпатті 23-24. Вітер північно-західний, південно-західний, північно-східний, 7-12 м / с.

У центральних областях вночі та вдень сильні зливи, грози, місцями град, шквали, 15-22 м / с. Температура вночі 13-15 градусів, вдень 20-25. Вітер південно-західний, південно-східний, 7-12 м / с.

Погода на курортах Криму 15 серпня: в Євпаторії, Севастополі, Ялті та Феодосії без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-12 м / с. Температура вночі 16-17 градусів, вдень 27-28. Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Севастополя, Феодосії і Ялти +26 градусів, у районі Феодосії й Одеси +25. Погода на курортах в Карпатському регіоні 15 серпня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві зливи, грози, місцями град, шквали 15-22 м / с. Температура вночі 12-13 градусів, вдень 20-23. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м / с.