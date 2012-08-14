Екстрену медичну допомогу треба розвивати - Янукович

Президент України Віктор Янукович наголошує на необхідності розвитку сфери екстреної медичної допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, під час спілкування з представниками ЗМІ у Севастополі В.Янукович висловився за проведення серйозної роботи щодо будівництва автошляхів місцевого значення для забезпечення швидкого пересування та доступу автомобілів швидкої допомоги до віддалених населених пунктів.

За словами В.Януковича, забезпечення населення якісною і доступною медичною допомогою незалежно від місця проживання є одним із головних пріоритетів держави.

Глава держави нагадав, що за два роки від початку реформування системи охорони здоров’я було побудовано і введено в дію шість сучасних перинатальних центрів. За його словами, вже зараз спостерігається зниження показників дитячої смертності та смертності матерів.

Однак, наголосив В.Янукович, цього недостатньо. «Нам потрібно розширювати географію, і я думаю, що через кілька років перинатальні центри будуть побудовані і діятимуть у кожному регіоні», - сказав глава держави.

Як зауважив В.Янукович, необхідно продовжувати будівництво сучасних лікарень і забезпечувати їх сучасним медичним обладнанням.

Президент наголосив, що ці питання постійно перебувають у полі зору центральних органів влади.