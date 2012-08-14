Рівень життя медиків має зростати - Янукович

Впровадження реформ у сфері охорони здоров’я має забезпечити не лише поліпшення якості медичного обслуговування, а й підвищення рівня життя медичних працівників.

Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час спілкування з журналістами у Севастополі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Він нагадав, що останнім часом була підвищена заробітна плата працівникам сфери охорони здоров‘я, а до кінця року вона зросте майже на 30%.

В.Янукович зауважив, що в деяких регіонах вже впроваджено систему нарахування зарплати, за якою її розмір залежить від якості та обсягу наданих послуг.

Водночас, наголосив Президент, у майбутньому необхідно переходити до страхової медицини, яка, у свою чергу, дасть змогу пришвидшити реформи і забезпечити гідну оплату праці медпрацівників.

«Побудуємо таку систему, за якої кожен працюючий гарантовано отримуватиме сучасну медичну допомогу… А люди пенсійного віку, малозабезпечені користуватимуться бюджетною підтримкою й отримуватимуть медичне обслуговування такої ж якості», - сказав глава держави.