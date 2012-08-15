Табачник заявляє про зменшення черг у дитсадки
14:28, 15 серпня 2012Країна
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Відкрито 117 нових
Міністр освіти і науки та молоді і спорту України Дмитро Табачник заявив про зменшення черг у дитячі садочки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час брифінгу у Кабінеті міністрів України.
Д.Табачник повідомив, що в Україні за перше півріччя 2012 року відкрилося ще 117 дошкільних навчальних закладів.
«Загалом за 2,5 року роботи уряду у нас місць у дитячих садках стало більше на 200 тисяч», - сказав Д.Табачник і додав, що черга у дитячі садки зменшилася від 135 до 80 тисяч.
При цьому він пояснив чергу у дитячі садочки зростанням демографічної динаміки.
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