Завтра у більшості областей України пройдуть дощі

16 серпня у північних та більшості центральних областей України пройдуть помірні дощі, в західних областях - невеликі дощі. На решті території вночі без опадів, вдень окремі невеликі короткочасні дощі з грозами.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер переважатиме західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі Криму 17-22°; вдень 16-21°, у центральних областях місцями до 25°, у південній частині та східних областях 24-29°.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Часом йтиме дощ (вночі місцями невеликий). Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі становитиме 10-15°, вдень 16-21°. У м. Києві температура вночі 13-15°, вдень 17-19°.

15 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-28°, в районі Одеси 19°, в Дніпрі біля Києва 21°.