Юнаки наїлися насіння дурману: у лікарні - стан важкий

Відпочивали у диятчому пансіонаті

На Херсонщині госпіталізовано п’ятеро осіб, які отруїлися насінням трави дурману. Як повідомляє прес-служба МНС України, о 19.45 хв. 14 серпня у м. Скадовськ з дитячого пансіонату „Скадовськ” до центральної районної лікарні госпіталізовано 5 осіб (мешканці Львівської області, 1995-1997 р.н.), які отруїлися насінням трави дурману. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

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