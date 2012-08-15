Чорнобильці можуть вільно обирати санаторно-курортний заклад

Президент України Віктор Янукович підписав закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо вільного вибору громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, санаторно-курортного закладу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента України - представник Президента в Кабінеті міністрів Ірина Акімова.

Законом передбачено, що особам, віднесеним до категорії 1, надається позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за їхнім бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.

Порядок надання щорічної грошової допомоги встановлюється центральним органом виконавчої влади з формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері трудових відносин та соціального захисту населення.

Граничний обсяг щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні та порядок виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні визначаються Кабінетом міністрів.

Особам, віднесеним до категорії 2, гарантується не позачергове, а першочергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок шляхом надання щорічної грошової допомоги.

Водночас, особам, віднесеним до 3-ї категорії, гарантується першочергове щорічне забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам чи закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку чи одержання за їхнім бажанням грошової компенсації у розмірі 70% середньої вартості путівки в Україні.

Особам, що віднесені до 4-ї категорії, гарантується першочергове забезпечення такими путівками або одержання за їхнім бажанням грошової компенсації у розмірі 50% середньої вартості путівки в Україні.

Також передбачено щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей путівками на оздоровлення строком до двох місяців шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівки через безготівкове перерахування закладам оздоровлення, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із оздоровлення.

Потерпілі діти віком до 10 років разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, за умови, що така особа належить до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються путівками на оздоровлення шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівки через безготівкове перерахування закладам оздоровлення, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із оздоровлення чи одержання грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.

При цьому в разі недостатньої тривалості щорічної відпустки одному з батьків, особі, яка їх замінює, або особі, яка доглядає за потерпілою дитиною, надається додаткова відпустка без збереження заробітної плати.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон було ухвалено Верховною Радою 5 червня.